Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Münbiç Meselesini Trump ile Arjantin'de Görüşeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Münbiç meselesini Trump ile Arjantin'de görüşeceğiz"İSTANBUL(İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi için Arjantin'e gitmeden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Münbiç meselesini Trump ile Arjantin'de görüşeceğiz"
İSTANBUL(İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi için Arjantin'e gitmeden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.