Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Münbiç Meselesini Trump ile Arjantin'de Görüşeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Münbiç Meselesini Trump ile Arjantin'de Görüşeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Münbiç meselesini Trump ile Arjantin'de görüşeceğiz"İSTANBUL(İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi için Arjantin'e gitmeden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Münbiç meselesini Trump ile Arjantin'de görüşeceğiz"

İSTANBUL(İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi için Arjantin'e gitmeden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

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