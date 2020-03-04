04.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mültecileri ülkesine sokmamak için, denizde boğmaktan kurşunla öldürmeye kadar her türlü yolu deneyen Yunanlı, bir gün bu merhamete kendilerinin de ihtiyacı olabileceğini unutmamalıdır."

Kaynak: AA