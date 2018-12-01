Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülteciler, Toplama Kamplarına Hapsedilemez

** "FETÖ'cüler, sunduğumuz belgelere rağmen kimi ülkeler tarafından korunuyor."

** "Cemal Kaşıkçı cinayeti bizim için alçakça bir cinayettir ve öyle de kalacaktır."

ARJANTİN - G-20 Liderler Zirvesi kapsamında Arjantin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Suriyeli mülteciler için 33 milyar dolar harcadık. Mülteci düşmanlığını körükleyenler er ya da geç hatalarının sorumluluğu ile yüzleşmek zorunda kalacaklardır. Mülteciler toplama kamplarına hapsedilemez. Avrupa Birliği tarafından Suriyeli mülteciler için söz verilen 3+3 milyar dolarlık kaynağın kullanımında çok zorluklar yaşadık, yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"G20 ülkeleri olarak kapsamlı bir gündemle biraraya geldik. Karşı karşıya bulunduğumuz riskleri bertaraf edebilmek için neler yapabileceğimizi istişare ettik. Buenos Aires Eylem Planı'nı kabul ettik."

"Çalışma hayatının geleceği konusunda, çalışanları teknolojik yeni düzene nasıl adabte edebileceğimizi konuştuk. Türkiye olarak kız çocuklarının eğitimine dikkat çektik."

"İklim konusu, G20'nin önem verdiği konular kapsamındadır. Sorunun asıl müsebbibi olak gelişmiş ülkelerin daha fazla mesuliyet alması konusuna dikkat çektik."

"Doğu Akdeniz'de, KKTC haklarının emrivakilerle gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye hem kendi hukukunu ve KKTC hukukunu korumakta kararlıdır. Gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz."

"Suriyeli mülteciler için 33 milyar dolar harcadık. Mülteci düşmanlığını körükleyenler er ya da geç hatalarının sorumluluğu ile yüzleşmek zorunda kalacaklardır. Mülteciler toplama kamplarına hapsedilemez. Avrupa Birliği tarafından Suriyeli mülteciler için söz verilen 3+3 milyar dolarlık kaynağın kullanımında çok zorluklar yaşadık, yaşıyoruz."

"FETÖ'cüler, sunduğumuz belgelere rağmen kimi ülkeler tarafından korunuyor. Müttefiklerimiz tarafından DEAŞ'la mücadale bahanesiyle PKK'lı teröristlerin binlerce tır silahla desteklendiğine her gün şahit oluyoruz. Şehitler verme pahasına Suriye'de DEAŞ'a en ağır darbeyi indirdik"

"Cemal Kaşıkçı cinayeti bizim için alçakça bir cinayettir ve öyle de kalacaktır. Veliaht Prensin, suç sabit olmadıkça kimseyi suçlayamayız yaklaşımı kabul edilemez. Türkiye, burada açık ve net bilgileri, belgeleri kim istediyse hepsine verdi. Suçluları bize vermelerini istedik. Biz yargılıyoruz diyorlar. 22 kişinin tutuklu olduğunu ve bunların içinde idamla yargılanacak olanların olduğunu söylüyorlar. Suudi Arabistan'dan gelen başsavcı kendi bilgi belgelerini bizim başsavcımıza vermedi. Süreci takip ediyoruz. Tüm dünyanın meselesidir. Yerel işbirlikçi kimdir, bunu bize açıklayacaksınız. Bizim, Kraliyet Ailesi'ni yıpratmak gibi bir niyetimiz yoktur."