Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miotakis'in mülteci açıklamalarına yönelik "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür, zira Türkiye'de toplam mülteciye baktığımızda yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz 4 milyona yakını sadece Suriyeli" dedi. Erdoğan, ABD'nin Dedeağaç'a sevkiyatına ilişkin, "Yunanistan'ın kendisi Amerika'nın bir üssü konumuna gelmiştir. Ben Yunanistan Üssü'ndeki Amerikan üstlerini saya saya bitiremedim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Macaristan arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni sonrası Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında bir çok alanda önemli iş birlikleri konusunda mutabakata varıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orban ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bugün dost ve müttefik Macaristan'la 2013 senesinde kurduğumuz Yüksek Düzeyli stratejik işbirliği Konseyi toplantısının 5. gerçekleştirdik. Görüşmelerde Türkiye-Macaristan ilişkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık" dedi. Gerek heyetler arası gerekse baş başa gerçekleştirilen toplantılarda uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Erdoğan, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. İlk etapta ikili ticaretimizde 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda atılacak adımları ayrıntılı şekilde mütalaa ettik. Türkiye olarak Macar yatırımcılara gereken desteği vermeyi sürdüreceğiz. Macar girişimcilerin Afrika kıtasındaki ortak yatırımlarını takdirle karşılıyoruz. NATO müttefikleri olarak savunma sanayinde büyük işbirliği potansiyeline sahibiz. Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını 'Türkiye-Macaristan Kültür Yılı' olarak kutlayacağız. Konsey toplantımız 2016 yılında Macaristan'da yakalanan 101 parça tarihi eserin bugün Türkiye'ye yeniden kavuşmasına da vesile oldu. Bu adım Kültür varlığı kaçakçılığını önlenmede istekli ve kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün olduğunu göstermiştir" diye konuştu.

"Dürüst davranmadıkları için bölgede güven telkin etmiyorlar, Miçotakis ve avanesi yalanla gün geçiriyor dürüst davranmıyorlar"

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, dün düzenlediği basın toplantısında mülteci konusunda Türkiye'yi suçlayan ifadelerine yönelik, "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür, zira Türkiye'de toplam mülteciye baktığımızda yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz 4 milyona yakını sadece Suriyeli. Biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem, hepsinden öte Ege'de Akdeniz'de mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan'dır elimizde belgeleri var. Çoluk çocuk demeden, o botları devirerek batıran ve ölüme o insanları mahkum eden yine Yunanistan. Tamamıyla ne yazık ki Miçotakis ve avanesi yalanla gün geçiriyor dürüst davranmıyorlar. Dürüst davranmadıkları için bölgede güven telkin etmiyorlar. Elimizde video kayıtları var. Nasıl Ege'de Akdeniz'de düzenli düzensiz gömenleri nasıl suya gömdüklerinin belgeleri var Dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye' yi aldatamazsınız" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Dedeağaç'a yönelik sevkiyatı devam etmesine yönelik değerlendirmede bulunan Erdoğan şunları söyledi:

"Dedeağaç ile ilgili konuda Dedeağaç bir üs değil, Yunanistan'ın kendisi Amerika'nın bir üssü konumuna gelmiştir. Ben Yunanistan Üssü'ndeki Amerikan üslerini saya saya bitiremedim. Hepsini bir araya toparlayınca Yunanistan'ın kendisi Amerika'nın adeta üssü gibi. Dedeağaç bunların içerisinde ufak bir bölge. Bütün bunlar neden yapılıyor, biz bunu gerek Biden gerek ilgililerle, yaptıkları görüşmelerde kaçamak kaçamak sorular verip dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu yanlış bir komşu. Takındıkları tavır doğru bir tavır değil. Türkiye, Amerika'dan sonra ilk 7 ülke içinde yer alan bir ülkedir. Yunanistan çok gerilerde, fakat biz kendimize inanıyoruz, güveniyoruz bu bölgenin sigortayız." - ANKARA