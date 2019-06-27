Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesinde çay seremonisine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesinde çay seremonisine katıldı

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'da bukunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesinde çay seremonisine katıldı

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'da bukunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, üniversiteyi gezerek, çay seremonisine katıldılar.

Kaynak: AA
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