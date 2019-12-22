Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mükafat programına 758 başvurunun gelmiş olması mayanın tuttuğuna işaret...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Programdan görüntüler Kuran-ı Kerim tilaveti Müzik dinletisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katıldı.
22.12.2019 21:09 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Programdan görüntüler
Kuran-ı Kerim tilaveti
Müzik dinletisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katıldı.
Kaynak: AA