Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mükafat programına 758 başvurunun gelmiş olması mayanın tuttuğuna işaret...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mükafat programına 758 başvurunun gelmiş olması mayanın tuttuğuna işaret...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Programdan görüntüler Kuran-ı Kerim tilaveti Müzik dinletisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katıldı.

22.12.2019 21:09 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı 'ın gelişi

Programdan görüntüler

Kuran-ı Kerim tilaveti

Müzik dinletisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mükafat programına 758 başvurunun gelmiş olması mayanın tuttuğuna işaret...
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