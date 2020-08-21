Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Erdoğan'ın müjdeyi açıklayacağı yer ve zaman belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi saat kaçta açıklayacağı ve ne müjde vereceği merakla bekleniyor. Peki, Erdoğan'ın müjdeyi açıklayacağı yer ve zaman belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi ne zaman, saat kaçta açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi saat kaçta açıklayacağı ve ne müjde vereceği merakla bekleniyor. Erdoğan müjdeyi saat kaçta açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Erdoğan'ın müjdeyi açıklayacağı yer ve zaman belli oldu mu?

ERDOĞAN'IN MÜJDEYİ AÇIKLAYACAĞI YER VE ZAMAN BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını söylediği müjdeyi cuma namazı sonrası saat 15:00'te İstanbul'da duyuracağı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle ilgili yeni bilgileri aktaran A haber muhabiri Rüya Akkuş, müjdenin nerede verileceğini duyurdu. Akkuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam itibariyle İstanbul'a gideceğini belirterek müjdenin cuma namazı sonrası saat 15:00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.