Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Erdoğan'ın müjdeyi açıklayacağı yer ve zaman belli oldu mu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Erdoğan'ın müjdeyi açıklayacağı yer ve zaman belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi saat kaçta açıklayacağı ve ne müjde vereceği merakla bekleniyor. Peki, Erdoğan'ın müjdeyi açıklayacağı yer ve zaman belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi ne zaman, saat kaçta açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Erdoğan'ın müjdeyi açıklayacağı yer ve zaman belli oldu mu?
21.08.2020 12:20 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi saat kaçta açıklayacağı ve ne müjde vereceği merakla bekleniyor. Erdoğan müjdeyi saat kaçta açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Erdoğan'ın müjdeyi açıklayacağı yer ve zaman belli oldu mu?

ERDOĞAN'IN MÜJDEYİ AÇIKLAYACAĞI YER VE ZAMAN BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını söylediği müjdeyi cuma namazı sonrası saat 15:00'te İstanbul'da duyuracağı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle ilgili yeni bilgileri aktaran A haber muhabiri Rüya Akkuş, müjdenin nerede verileceğini duyurdu. Akkuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam itibariyle İstanbul'a gideceğini belirterek müjdenin cuma namazı sonrası saat 15:00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama saat kaçta olacak? 'Müjde' açıklaması ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama saat kaçta olacak? "Müjde" açıklaması ne zaman yapılacak?
Karadeniz enerji kaynağı nedir? Karadeniz'de hangi enerji kaynağı bulundu? Karadeniz'de petrol bulundu mu? Karadeniz'de doğalgaz bulundu mu?
Karadeniz enerji kaynağı nedir? Karadeniz'de hangi enerji kaynağı bulundu? Karadeniz'de petrol bulundu mu? Karadeniz'de doğalgaz bulundu mu?
Gelinim Mutfakta yeni sezonda ekranda olacak mı? Gelinim Mutfakta yayından kaldırıldı mı? Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak?
Gelinim Mutfakta yeni sezonda ekranda olacak mı? Gelinim Mutfakta yayından kaldırıldı mı? Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak?

Manşet

Haberler

Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var Ekonomi
Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Cinsellik
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Magazin
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Güncel
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Ekonomi
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Cinsellik
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sahte engelli raporu çıkartan 40 kişi gözaltına alındı! Aralarında kamu görevlileri de var
Sahte engelli raporu çıkartan 40 kişi gözaltına alındı! Aralarında kamu görevlileri de var
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Osmanlı paşasının torunu Emine Danyeri Lyoen Adana'da yaşamını yitirdi
Osmanlı paşasının torunu Emine Danyeri Lyoen Adana'da yaşamını yitirdi
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Arsenal, Fenerbahçe'nin gündemine gelen Mesut Özil'e forma tanıtımında yer verdi
Arsenal, Fenerbahçe'nin gündemine gelen Mesut Özil'e forma tanıtımında yer verdi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
Bu nasıl hırsız? Sadaka kutusunu çalarken marketteki çocuklara harçlık verdi
Bu nasıl hırsız? Sadaka kutusunu çalarken marketteki çocuklara harçlık verdi
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Muharrem İnce Vladimir Putin Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Can Yaman Halit Ergenç Şeyma Subaşı Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Can Bartu Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Erdoğan'ın müjdeyi açıklayacağı yer ve zaman belli oldu mu? - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 12:38:34. #1.14#
title