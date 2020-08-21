Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklama yaptı.
21.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:30
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklama yaptı.
Malatya'da vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını televizyondan dikkatle takip etti.
Kaynak: AA