Cumhurbaşkanı Erdoğan - Muharrem İnce'nin parti kurma çalışmaları/Bahçeli'nin daveti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına açıklama yapması Erdoğan: "(Muharrem İnce'nin parti kurma çalışması iddiası) Muharrem Bey'le ilgili olarak o da onun en doğal, en tabii hakkıdır.
07.08.2020 15:14 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına açıklama yapması Erdoğan: "(Muharrem İnce'nin parti kurma çalışması iddiası) Muharrem Bey'le ilgili olarak o da onun en doğal, en tabii hakkıdır."
Kaynak: AA