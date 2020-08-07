Cumhurbaşkanı Erdoğan - Muharrem İnce'nin parti kurma çalışmaları/Bahçeli'nin daveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına açıklama yapması Erdoğan: "(Muharrem İnce'nin parti kurma çalışması iddiası) Muharrem Bey'le ilgili olarak o da onun en doğal, en tabii hakkıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına açıklama yapması Erdoğan: "(Muharrem İnce'nin parti kurma çalışması iddiası) Muharrem Bey'le ilgili olarak o da onun en doğal, en tabii hakkıdır." Kaynak: AA