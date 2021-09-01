Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefetin anayasa çalışmaları) Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefetin anayasa çalışmaları) Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Muhalefetin anayasa çalışmaları) Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük...
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefetin anayasa çalışmaları) Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük bir kazanç olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefetin anayasa çalışmaları) Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük bir kazanç olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yeni anayasa) Her ne şekilde olursa olsun önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni anayasa) Her ne şekilde olursa olsun önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefetin anayasa çalışmaları) Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük... - Haberler
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