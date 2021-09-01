Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefetin anayasa çalışmaları) Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefetin anayasa çalışmaları) Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük bir kazanç olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefetin anayasa çalışmaları) Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük bir kazanç olacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay