Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefetin anayasa çalışmaları) Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefetin anayasa çalışmaları) Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük bir kazanç olacaktır.