Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Ellerinden gelse okullarımızın çoğunun kapısına kilit vuracaklar"
AA, Osman Baytürk - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Trabzon'da düzenlenen toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.
TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen toplu açılış töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.
(4)