Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Ellerinden gelse okullarımızın çoğunun kapısına kilit vuracaklar" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Ellerinden gelse okullarımızın çoğunun kapısına kilit vuracaklar"

AA, Osman Baytürk - Güncel
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Trabzon'da düzenlenen toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen toplu açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Muhalefet) Ellerinden gelse okullarımızın çoğunun kapısına kilit vuracaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Muhalefet) Ellerinden gelse okullarımızın çoğunun kapısına kilit vuracaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Muhalefet) Ellerinden gelse okullarımızın çoğunun kapısına kilit vuracaklar

AA / Osman Baytürk - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Trabzon, Güncel, Haber

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