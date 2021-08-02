Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarındaki terör şüphesine değinerek, "Şayet böyle bir irtibat tespit edersek ki, şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek gereğini yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarındaki terör şüphesine değinerek, "Şayet böyle bir irtibat tespit edersek ki, şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek gereğini yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Muğla'da yaptığı incelemelerin ardından halka hitap etti. Evlerin yapımına 1 ay içinde başlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedefin 1 yıla kadar evlerin yapıp teslim edilmesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınlarındaki terör şüphesine değinerek, "Şayet böyle bir irtibat tespit edersek ki, şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek gereğini yapacağız" dedi.

Evlerin yapımına 1 ay içinde başlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedefin 1 yıla kadar evlerin yapıp teslim edilmesi olduğunu söyledi. "Diğer illerimizden ve Azerbaycan'dan gelen ekipler Muğla'daki yangın alanlarında görev yapıyor. Ormanlarının yarısından fazlası yangına karşı hassas olan ülkemiz, bu amaçla 4 bin 300 araç ve 21 binin üzerinde personelle görev yapan bir orman teşkilatına sahiptir. Muğla'daki yangınlar için de ihtiyaç duyulan tüm araç gereç ve personel görevlendirilmiştir. Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden aldığımız destekle arttırdık. Başka Rusya olmak üzere İran ve Ukrayna bunlarla birlikte yangın söndürme uçaklarımızın sayısı 16'yı buldu. 458 helikopterimiz de noktasal söndürmeyi gerçekleştiriyor. 9 insansız hava aracımızla da etkin bir şekilde sahadayız" dedi.

"Milletim şundan emin olsun yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden fidanlarla buluşturacağız"

"Milletim şundan emin olsun yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden fidanlarla buluşturacak orman varlığımıza tekrar kazandıracağız" diyen Erdoğan, "Evleri, ahırları, iş yerleri, tarlaları, seraları, hayvanları ve eşyaları yanan vatandaşlarımızın her birinin zararların tazmin edeceğiz. Bu konuda zarar tespit çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. Yangınlardaki terör şüphesine değinen Erdoğan, "Şayet böyle bir irtibat tespit edersek ki, şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek gereğini yapacağız. Giden canları geri getiremeyiz ama Allah'ın izniyle bu yangınların izlerini kısa sürede sileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vatandaşları fidan dikme seferberliğine destek vermeye davet ederek konuşmasını sonlandırdı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyareti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında itfaiyecilere su dağıtırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki incelemelerin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesine geçti. Burada vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Marmaris'in Armutalan ilçesinde başlayan yangında itfaiyecilere motosikletiyle su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İHA

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Kaynak: Habermetre