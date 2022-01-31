Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müfredat başta olmak üzere eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun olanı sunmak... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müfredat başta olmak üzere eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun olanı sunmak...

AA, Özcan Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müfredat başta olmak üzere eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müfredat başta olmak üzere eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız."

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haber

title