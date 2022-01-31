Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müfredat başta olmak üzere eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun olanı sunmak...
AA, Özcan Yıldırım - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müfredat başta olmak üzere eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müfredat başta olmak üzere eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız."
AA / Özcan Yıldırım - Güncel