Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Moskova'daki görüşmeler) Bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Moskova'daki görüşmeler) Bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin basın toplantısını sona erdrimesi ANKARA - Türkiye...

13.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile Başbakanı Giuseppe Conte'nin tokalaşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin basın toplantısını sona erdrimesi

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi.(4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Bu çalışmalar bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını oluşturacaktır."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Moskova'daki görüşmeler) Bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını...
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