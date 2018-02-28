Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya'da Heyetlerarası Görüşmeye Katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya'da Heyetlerarası Görüşmeye Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moritanya’da heyetlerarası görüşmeye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya'da Heyetlerarası Görüşmeye Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moritanya'da heyetlerarası görüşmeye katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Moritanya'da mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye katıldı. Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor. - NOUAKCHOTT

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