Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Afrika turunun ikinci ayağı olan Moritanya’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Afrika turunun ikinci ayağı olan Moritanya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir temaslarını tamamlamasının ardından Moritanya'nın başkenti Novakşot'a geldi. Erdoğan, Uluslararası Novakşot Havalimanı'nda yetkililer tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan ve Abdulaziz anlaşmaların imza törenine katılacak ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Abdulaziz tarafından onuruna verilecek devlet yemeğine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Abdulaziz ile ortak basın toplantısı düzenledikten sonra Afrika turunun üçüncü ayağı olan Senegal'e hareket edecek. - NOUAKCHOTT

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