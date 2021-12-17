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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MORİTANYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MORİTANYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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