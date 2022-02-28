Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek...
AA, Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız."
AA / Mehmet Tosun - Politika