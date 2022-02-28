Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek...

AA, Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız."

AA / Mehmet Tosun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Montrö Sözleşmesi, Gemi, Politika, Haberler

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