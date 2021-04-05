Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Montrö Sözleşmesi) Daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Montrö Sözleşmesi) Daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz"

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı. (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Montrö'nün ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor, daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz."

Erdoğan: "Amaç Montrö Sözleşmesiyle ilgili tartışmaya katkı sağlamaksa bunun mecrası bildiri yayımlamak değil, akademik dünyada görüş ifade etmektir."

Erdoğan: "Türkiye, Kanal İstanbul sayesinde İstanbul Boğazı'ndaki ağır deniz trafiği yükünü hafifletirken Montrö'deki sınırlamaların dışında tamamen kendi egemenliğinde bir alternatife kavuşmuş olacaktır. Bu bizim egemenlik mücadelemizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Montrö Sözleşmesi) Daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Montrö Sözleşmesi) Daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Montrö Sözleşmesi) Daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Montrö Sözleşmesi) Daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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