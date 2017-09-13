Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Parlamentosu Başkanı Andrıan Candu'yu Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Parlamentosu Başkanı Andrıan Candu'yu kabul etti ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Parlamentosu Başkanı Andrıan Candu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Parlamentosu Başkanı Andrıan Candu'yu kabul etti ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Parlamentosu Başkanı Andrıan Candu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.