Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Parlamento Başkanı Candu'yu Kabul Etti
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moldova Parlamento Başkanı Andrian Candu'yu kabulünden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moldova Parlamento Başkanı Andrian Candu'yu kabul etti.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moldova Parlamento Başkanı Andrian Candu'yu kabulünden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moldova Parlamento Başkanı Andrian Candu'yu kabul etti.