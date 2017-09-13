Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Parlamento Başkanı Candu'yu Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Parlamento Başkanı Candu'yu Kabul Etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moldova Parlamento Başkanı Andrian Candu'yu kabulünden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moldova Parlamento Başkanı Andrian Candu'yu kabul etti.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moldova Parlamento Başkanı Andrian Candu'yu kabulünden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moldova Parlamento Başkanı Andrian Candu'yu kabul etti.