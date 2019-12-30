Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ortak basın toplantısı düzenledi.

30.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür...
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