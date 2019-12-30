Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ortak basın toplantısı düzenledi.
30.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:00
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: AA