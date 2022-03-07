Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile telefonda görüştü.
AA, Mümin Altaş - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı.
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
AA / Mümin Altaş - Politika