Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile telefonda görüştü. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile telefonda görüştü.

AA, Mümin Altaş - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı.

AA / Mümin Altaş - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Moldova, Politika, Haberler

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