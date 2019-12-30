Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile baş başa görüştü
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile baş başa görüştü.
30.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:23
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile baş başa görüştü.
Kaynak: AA