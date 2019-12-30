Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile baş başa görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile baş başa görüştü

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile baş başa görüştü.

30.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile baş başa görüştü

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile baş başa görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile baş başa görüştü
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