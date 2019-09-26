Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile görüştü.

26.09.2019 01:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA
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