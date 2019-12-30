: Cumhurbaşkanı Erdoğan - Moldova Cumhurbaşkanı Dodan ortak basın toplantısı

30.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:54

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodan'ın tokalaşması ve salondan ayrılış ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodan ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Kaynak: AA

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