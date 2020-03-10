Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti.
10.03.2020 15:23 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Dmitri Croitor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Croitor'un eşi ve büyükelçilik mensuplarını taktimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Büyükelçisini kabul etti