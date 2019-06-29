- Cumhurbaşkanı Erdoğan Modi'yi kabul etti

OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti. INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşme yarım saat sürdü.

Kaynak: İHA