Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'ni gezdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sergiyi gezmesi Sergiden detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'ni gezdi.

23.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi 'ın sergiyi gezmesi

Sergiden detaylar - Cumhurbaşkanı , İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'ni gezdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'ni gezdi
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