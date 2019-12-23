Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'ni gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sergiyi gezmesi Sergiden detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'ni gezdi.
23.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sergiyi gezmesi
Sergiden detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'ni gezdi.
Kaynak: AA