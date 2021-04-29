Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışında konuştu: (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışında konuştu: (1)
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOSGEB vasıtasıyla, Kovid-19 sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik toplam 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOSGEB vasıtasıyla, Kovid-19 sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik toplam 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıldığını bildirdi.

Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, memur ve esnaf için alınan kararlar ve sağlanacak yeni destekleri açıkladı.

Emekliler için 2018'de başlatılan bayram ikramiyesi ödemelerini 1000 liradan 1100 liraya yükseltme kararı aldıklarını, bununla ilgili düzenlemenin Meclis'te varılan uzlaşmayla gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Salgının, faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteğiyle, 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteği süresini 1 ay daha uzatıyoruz. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteliyoruz. Ayrıca TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan esnafımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çek ve senetlerle ilgili bir başka önemli düzenlemenin de Meclis'te uzlaşma ile görüşüldüğünü belirterek, iş sözleşmelerinin fesih yasağının 30 Haziran'a, kısa çalışma ödeneğinin süresinin nisan başından haziran sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

Erdoğan, "Diğer yandan, KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek, öncelikle Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir." diye konuştu.

Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketlerin de bu desteğe başvurabileceklerini söyleyen Erdoğan, "Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde, şartları taşıyan mikro ve küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren elektronik devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler." bilgisini verdi.

İhtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor." dedi.

Tüm müjdelerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Böylece esnafımıza, işletmelerimize, iş dünyamıza şu sıkıntılı dönemde yeni bir nefes alma imkanı sağladığımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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