Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT, PKK'nın güvendiği yerleri başına geçirmiştir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni dönemin tehdidi hiç şüphesiz terördür. Böyle zorlu bir dönemde Milli İstihbarat Teşkilatımız yürüttüğü cansiperane çalışmalarla bize gerçekten çok büyük destek sağlıyor. Teşkilatımız son dönemde PKK'nın lider kadrosuna yönelik olarak Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlarla kendini en güvende hissettiği yerleri örgütün adeta başına geçirmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binasının açılış törenine katıldı. Çok sayıda bakan ile davetlinin katıldığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014 yılında MİT'in kanunu batan sona yenileyerek, günün beklentilerine uygun hale getirdiklerini bildirdi. MİT'in zaman zaman tartışmaların merkezine yerleştirildiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin ve milletin MİT'e olan ihtiyacının hiçbir zaman azalmadığını vurguladı.

'YENİ DÖNEMİN TEHDİDİ HİÇ ŞÜPHESİZ TERÖRDÜR'İstihbarat bilgilerinin sadece savaş değil, barış dönemlerinde de devletin bekası için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bugününe hakim olmayan geleceğini şekillendiremez. Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor. Geniş bir coğrafyada gece gündüz fedakarca görev yapan isimsiz kahramanlarımızı her birinin başarılarıyla gurur duyuyoruz. İnşallah bugün, açılışını yaptığımız yeni hizmet binasıyla teşkilatımızın gücü ve imkanları daha da artmıştır. Dünyanın adete yeniden yapılandığı bir dönemde geçiyoruz. Bu sancılı süreçte karşı karşıya bulunduğumuz tehditler hem değişiyor hem artıyor. Yeni dönemin tehdidi hiç şüphesiz terördür. PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri adeta ülkemize karşı topyekün savaş ilan etmiş durumdalar. Bir başka önemli tehditte bölgemizdeki ülkelerin yaşadığı iç karışıklıklar ve bunların yol açtığı krizlerdir."'TEŞKİLATIMIZ BİZE ÇOK BÜYÜK DESTEK SAĞLIYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den kaynaklı her gelişmenin hem terör hem göç hem de siyasi sonuçları itibariyle Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiğini kaydederek, "Aynı şekilde Irak'ta yaşanan hadisede doğrudan ve dolaylı olarak ülkemize yansımaları oluyor. Doğu Akdeniz'de ülkemiz aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin sonucu yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir. Bu tablo karşısında elimiz bağlı duramayız. Kendi oyun planımızı geliştirmeye ve hayata geçirmeye mecburuz. Böyle zorlu bir dönemde Milli İstihbarat Teşkilatımız yürüttüğü cansiperane çalışmalarla bize gerçekten çok büyük destek sağlıyor. Teşkilatımız son dönemde PKK'nın lider kadrosuna yönelik olarak Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlarla kendini en güvende hissettiği yerleri örgütün adeta başına geçirmiştir. Elde edilen istihbaratlar, İHA ve SİHA'lar aracılığıyla operasyona dönüştürülerek örgüte çok büyük kayıplar verdirilmiştir. Bu tablo ülkemizin teknoloji ile istihbaratı bir arada kullanma kabiliyetinin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından çok önemlidir" diye konuştu.