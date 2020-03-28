CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİT BAŞKANI FİDAN'LA VİDEO KONFERANS YOLUYLA GÖRÜŞTÜ
İdris TİFTİKCİ / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
28.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:37
İdris TİFTİKCİ/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüştü Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı
Görüntü Dökümü:--------------
-Görüşmeden fotoğraf
Kaynak: DHA