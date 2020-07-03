Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesi dahil her türlü baskıya maruz kalıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesi dahil her türlü baskıya maruz kalıyor. Asıl bakılması, üzerinde durulması, tedbir alınması gereken yer burasıdır." Kaynak: AA