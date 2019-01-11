Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz, milletimize promosyon olarak dağıtacağız"

-"Koalisyonla geçen 14 yılın enflasyon ortalaması yüzde 70,3. Peki bu 16 yılın ortalaması nedir; 9 buçuk. Bay Kemal sözcülerini iyi seç, seni aldatıyorlar ve bununla mum yatsıya kadar yanar unutma"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: İHA