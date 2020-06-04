Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti.
04.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinde geçirdiği bir kaza sonucunda sakatlık yaşayan milli voleybolcu Meltem Çetin'in annesi Türkan Çetin de hazır bulundu. - ANKARA
Kaynak: İHA