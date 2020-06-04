Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Külliyesi'nde Genç Milli Voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Külliyesi'nde Genç Milli Voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti. Kaynak: İHA