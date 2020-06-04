Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti
04.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:43

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, evinde geçirdiği kaza sonucunda sakatlanan milli voleybolcu Çetin'in yanı sıra annesi Türkan Çetin de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve sporcularla yaptığı video konferans görüşmesinde, Meltem Çetin'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini ve sporcunun tedavisine Ankara'da devam edileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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