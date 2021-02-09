Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Projesi) Akademisyen, girişimci ve vatandaşlarımızın, hedeflerimize katkı sağlamasına imkan sağlayacak çağrılar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Projesi) Akademisyen, girişimci ve vatandaşlarımızın, hedeflerimize katkı sağlamasına imkan sağlayacak çağrılar...

09.02.2021 20:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Projesi) Akademisyen, girişimci ve vatandaşlarımızın, hedeflerimize katkı sağlamasına imkan sağlayacak çağrılar açacak, yarışmalar düzenleyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Milli Uzay Projesi) Akademisyen, girişimci ve vatandaşlarımızın, hedeflerimize katkı sağlamasına imkan sağlayacak çağrılar açacak, yarışmalar düzenleyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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