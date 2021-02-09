Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Projesi) Akademisyen, girişimci ve vatandaşlarımızın, hedeflerimize katkı sağlamasına imkan sağlayacak çağrılar...
09.02.2021 20:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Projesi) Akademisyen, girişimci ve vatandaşlarımızın, hedeflerimize katkı sağlamasına imkan sağlayacak çağrılar açacak, yarışmalar düzenleyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Milli Uzay Projesi) Akademisyen, girişimci ve vatandaşlarımızın, hedeflerimize katkı sağlamasına imkan sağlayacak çağrılar açacak, yarışmalar düzenleyeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü