Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefin Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek olduğunu açıkladı. Erdoğan, "İnşallah Ay'a gidiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye'nin Libya'dan ve Azerbaycan'dan askerini çekmesinin istendiğini belirten Erdoğan, "30 yıldır Azerbaycan'da tüm Karabağ'ı işgal altında tuttunuz. O topraklar kimindi? O topraklar Azerbaycanlı kardeşlerimizindi. Bu toprakları işgal altında tuttunuz. Şimdi kendi göbeğini, Azeri kardeşlerimiz kesti ve biz de elimizden gelen desteği verdik ve böylece Karabağ sahiplerinin eline geçti." ifadesini kullandı.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Macron şimdi haber gönderiyor, 'Libya'dan Türkiye askerini çeksin.' Sen önce bize bu aklı vereceğine bunu kendine sakla, bak orada Çad'ın, Mali'nin, Wagner'in askerleri var, siz onları oralardan çekin. Onları çekin ondan sonra sizinle bunları konuşalım. Biz, Askeri ve Güvenlik İşbirliği anlaşmamız olan Libya ile anlaşmamızın gereğini yaptık ve sadece orada eğitim için varız. Eğitimin dışında değil."

"Yeryüzünde adaleti tesis etmenin yolu gökyüzünde güçlü şekilde var olmaktan geçer"

Bugün yeryüzünde adaleti tesis etmenin yolunun, gökyüzünde güçlü şekilde var olmaktan geçtiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı'nın "Kökü mazide olan atiyim." sözlerini hatırlattı.

"Geçmişimizden aldığımız güçle, kökümüzden beslenerek geleceğe bakacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un "Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz: Gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz." dizelerini okudu.

"Biz böyle bir milletiz." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Teknolojik kapasitemizi geliştirmek ve buradan doğacak ekonomiden faydalanmak için uzayda da olacağız. Şu anda uzayı görüyorum ve bambaşka görüyoruz. Elde ettiğimiz tecrübe ve birikimi bilim, sanayi ve teknoloji ekosistemimize aktarabilmek için uzayda olacağız. Onun için, daha çok çalışacağız. Yapacağımız çok iş var. Güçlü ve bağımsız bir Türkiye'nin yerini, sadece dünyada değil, uzayda da tahkim edeceğiz. İşte bu vizyonu yürütecek olan kurumumuz Türkiye Uzay Ajansıdır. Bu kurumumuz, uzay alanında birikmiş kabiliyetlerimizi, tek çatı altında koordine etmek ve bu alanda yeni, güçlü bir sinerji oluşturmak için yola çıktı. İlk görevi Milli Uzay Programı hazırlamak olan Ajansımız kamu kuruluşlarından özel sektöre, üniversitelerden uluslararası ortaklara kadar, tüm paydaşların katkısı ile çalışmasını tamamladı."

10 yıllık hedefleri açıkladı

Erdoğan, Milli Uzay Programı'ndaki hedefleri gerçekleştirmek için hangi kaynak ve yetkinliklere sahip olunması gerektiğini, adımları ne zaman ve ne şekilde atacaklarını belirlediklerini aktararak, "Şimdi Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programı'mızı bugünlerde meşhur olan sloganı ile tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki 'Gökyüzüne bak, Ay'ı gör." açıklamasında bulundu.

"Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. İnşallah Ay'a gidiyoruz. Hazırlıklarına başladığımız Ay Programı ile bu hedefi iki aşamada tamamlamayı planlıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konutu:

"İlk aşamada, 2023 yılı sonunda yakın Dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş birliği ile hayata geçireceğiz. Bu görevi tamamladığımızda hem Ay'a ulaşmayı başaran ülkelerden biri olacağız hem de ikinci aşama Ay misyonu için gerekli bilgileri toplamış olacağız. 2028'de hayata geçirmeyi planladığımız ikinci aşamada ise aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizle yapmayı hedefliyoruz. Ay'a yumuşak iniş gerçekleştireceğimiz bu aşamayı da tamamladığımızda Ay'da bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna geleceğiz. Böylece, medeniyet coğrafyamızın da sembolü olan hilali, al bayrağımızla Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız. Hazırlıklarına başladığımız Ay Programı, fırlatma, roket ve kontrol teknolojilerindeki atılımlarımız için bir kaldıraç görevi görecektir.

Bu program yüksek radyasyona dayanıklı teçhizat teknolojisinden haberleşmeye, otonomiden yapay zekaya kadar birçok alandaki çalışmalara zemin oluşturacaktır. Böylece yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz alt sistemlerin ticarileştirilmesinin de önü açılacaktır. Tabii bu oldukça zor ve riskli bir görevdir. Yakın zamanda Ay'a iniş denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan ülkeleri hepimiz gördük. Türk mühendislerinin inşallah bu görevi başaracaklarına tüm kalbimle inanıyorum."

Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefi "yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari bir marka ortaya çıkarmak" olarak açıklayan Erdoğan, Türkiye'nin sahip olduğu uydu üretim kabiliyetlerini Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda kurulacak tek milli şirket bünyesinde birleştireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halihazırda uydu ve uydu alt sistemlerinin üretim faaliyetleri birden çok kuruluş tarafından yürütülüyor. Bunu tek çatı altında toplayarak, hem uydu üretim süreçlerinde tam eş güdümü yakalayacak hem de insan kaynağı başta olmak üzere tüm imkanlarımızı daha verimli şekilde kullanacağız. Bu sayede rekabet gücümüzü artırarak, dünyadaki uydu pazarından daha fazla pay elde etmeyi planlıyoruz. Tek elden yürüteceğimiz, yerli uydu geliştirme programlarıyla, uzaydaki hedeflerimizle uyumlu olarak, yeni uydu ihtiyaçlarımızı da çok daha verimli bir şekilde gidereceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan