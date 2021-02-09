Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Milli Uzay Programı) Gettolara sıkıştırılmış, faşizmin ve suç şebekelerinin insafına bırakılmış Batılı kardeşlerimiz için de...
09.02.2021 20:21 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Milli Uzay Programı) Gettolara sıkıştırılmış, faşizmin ve suç şebekelerinin insafına bırakılmış Batılı kardeşlerimiz için de bunu başarmak mecburiyetindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Milli Uzay Programı) Gettolara sıkıştırılmış, faşizmin ve suç şebekelerinin insafına bırakılmış Batılı kardeşlerimiz için de bunu başarmak mecburiyetindeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin