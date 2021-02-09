Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Milli Uzay Programı) Gettolara sıkıştırılmış, faşizmin ve suç şebekelerinin insafına bırakılmış Batılı kardeşlerimiz için de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Milli Uzay Programı) Gettolara sıkıştırılmış, faşizmin ve suç şebekelerinin insafına bırakılmış Batılı kardeşlerimiz için de bunu başarmak mecburiyetindeyiz.