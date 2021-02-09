Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Milli Uzay Programı) Gettolara sıkıştırılmış, faşizmin ve suç şebekelerinin insafına bırakılmış Batılı kardeşlerimiz için de...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Milli Uzay Programı) Gettolara sıkıştırılmış, faşizmin ve suç şebekelerinin insafına bırakılmış Batılı kardeşlerimiz için de...

09.02.2021 20:21 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Milli Uzay Programı) Gettolara sıkıştırılmış, faşizmin ve suç şebekelerinin insafına bırakılmış Batılı kardeşlerimiz için de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Milli Uzay Programı) Gettolara sıkıştırılmış, faşizmin ve suç şebekelerinin insafına bırakılmış Batılı kardeşlerimiz için de bunu başarmak mecburiyetindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Milli Uzay Programı) Gettolara sıkıştırılmış, faşizmin ve suç şebekelerinin insafına bırakılmış Batılı kardeşlerimiz için de bunu başarmak mecburiyetindeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Alişan Selami Şahin Burcu Biricik Erol Büyükburç
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Hakan Kutlu Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Metal İstifa Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Milli Uzay Programı) Gettolara sıkıştırılmış, faşizmin ve suç şebekelerinin insafına bırakılmış Batılı kardeşlerimiz için de... - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 20:27:30. #1.14#
title