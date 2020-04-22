CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLİ TAKIM FUTBOLCULARIYLA GÖRÜŞTÜ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLİ TAKIM FUTBOLCULARIYLA GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLİ TAKIM FUTBOLCULARIYLA GÖRÜŞTÜ (görüntü)İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferansla görüştü.

22.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:45
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLİ TAKIM FUTBOLCULARIYLA GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLİ TAKIM FUTBOLCULARIYLA GÖRÜŞTÜ (görüntü)

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferansla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 13.00'de milli futbolcularla video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Erdoğan, Gençlik ve Haberleri, Spor Haber'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculardan bilgi aldı, sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLİ TAKIM FUTBOLCULARIYLA GÖRÜŞTÜ

Kaynak: DHA

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