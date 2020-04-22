Cumhurbaşkanı Erdoğan,  milli takım futbolcularıyla görüştü
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A Milli Futbol Takımı, Cumhurbaşkanı, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  milli takım futbolcularıyla görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferansla görüştü.

22.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  milli takım futbolcularıyla görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferansla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 13.00'de milli futbolcularla video konferans yöntemiyle görüştü. 

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculardan bilgi aldı, sohbet etti.


Kaynak: DHA

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