Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'na katıldı
18.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:35
Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı salonuna gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması Milli su topu sporcusu Feyza Elif Ersoy'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu...
Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı salonuna gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması
Milli su topu sporcusu Feyza Elif Ersoy'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı