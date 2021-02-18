Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'na katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'na katıldı

18.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:35

Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı salonuna gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması Milli su topu sporcusu Feyza Elif Ersoy'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu...

Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı salonuna gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması

Milli su topu sporcusu Feyza Elif Ersoy'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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