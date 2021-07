Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni"nde konuştu.

Burada yaptığı konuşmada, "Artık siyasetten ekonomiye her hususta olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz. " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerinde geçtiğimiz 15- 20 yılda katettiği mesafe, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, örnek aldığı bir başarı hikayesidir. Eğer Türkiye güçlüyse, yakın uzak her yerde, zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır. " ifadelerini kullandı.

"Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yoktur"

Türkiye'nin güçlü duruşunun en önemli ayaklarından birinin de askeri alanda verdiği mücadeleler ve kazandığı zaferler olduğunu söyleyen Erdoğan, "Neredeyse 40 yıl süren terörle mücadele döneminde kurulan tuzaklara ve oynanan oyunlara rağmen sergilenen dirayetli duruş, yeniden başarabileceğimizin işareti olmuştur. " diye konuştu. Erdoğan, "Açıkça ifade ediyorum. Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yoktur. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Libya'da hem diplomatik hem askeri alanda gösterdiğimiz başarı, sadece Akdeniz'de değil tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır. " "Bizimle birlikte yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlıkları içindeyiz" "Türk'ün olduğu yerde zulüm olmaz, Türk'ün olduğu yerde masum kanı akmaz. " ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: "Bizlere düşen görev, tarihte yaşadıklarımızdan gereken dersleri çıkartarak, gereken ibretleri alarak tekerrürlerin önüne geçmektir. Başka coğrafyalarda bizimle birlikte yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlıkları içindeyiz. Emperyalistlerin ve onların oyuncağı haline dönüşmüş kifayetsiz rejimler ile terör örgütlerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimizin çağrılarına kulak veriyoruz. "

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre