CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLİ SARAYLAR RESİM MÜZESİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Gelecek dönemde siber vatana, hem teknik altyapısını güçlendirerek hem de ilhamını kendi medeniyetimizden aldığımız içerik üretimini artırarak sahip çıkmakta kararlıyız. Türkiye olarak elimizdeki medeniyet birikimini, sahip olduğumuz kültür ve sanat potansiyelini harekete geçirme konusunda acele etmemiz gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'ndaki Milli Saraylar Resim Müzesi'nin restorasyon sonrası açılışına katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, "Uzunca bir dönem ülkede resim yerine minyatür sanatı ön planda oldu. Hat ve tezhip gibi sanatlarda da fevkalade ilerleme sağlandı. Rönesansla birlikte Avrupa'da büyük sıçrama gösteren resim sanatı, bir süre sonra Osmanlı Sarayı ve çevresinde de popülerlik kazanmıştır. Bu gelişmede ülkemize gelen Batılı ressamlar yanında önce askeri okullarda sonra Sanayi-i Nefise Mektebi'nde yetişen kendi ressamlarımızın büyük katkısı vardır. Sergimizde eserlerinin bir kısmı yer alan değerli ressamlar ülkemizin bu sanat dalında önemli bir tarihi miras oluşturmasını sağlamışlardır. Hatta Cumhuriyet döneminde Osmanlı devrindeki kadar çok ve başarılı ressam yetiştirmekte zorlandığımız da söylenebilir. Resmin yanı sıra mimaride de benzer bir durum söz konusu. Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi bunun güzel mimari örneklerden biri. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki gayretlerin ardından uzunca bir süre özensiz, plansız ve çirkin bir şehirleşme süreci yaşadık. Sanatın ve kültürün her alanına yayılan çölleşmenin yol açtığı tehditlerle hep birlikte mücadele ettik. Son dönemde Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin modern bir yorumu olarak nitelendirebileceğimiz yeni bir mimari üslubu ülkemizde yerleştirmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde diğer alanlarda da benzer gayretler içerisindeyiz. Tabii ecdadın bize bıraktığı her biri bir sanat eseri olan ahşap ve taş evlerinden Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı'na kadar uzanan mimari mirasa baktığımızda kaybettiğimiz zamana hayıflanmamak elde değildir. Halbuki sanat eserleri, bir medeniyetin asırlar boyunca ayakta kalan en önemli sembolleridir. Tarih boyunca bu topraklarda yaşamış tüm medeniyetlerin geride bıraktığı eserler, bizim zenginliğimizdir. Evet, Göbeklitepe de bizimdir, Efes de bizimdir, Ahlat da bizimdir, Söğüt de bizimdir, İstanbul da bizimdir, Ankara da bizimdir. Hepsine de sahip çıkacağız, hepsini de koruyup gelecek nesillere bırakacağız. Sahip olduğumuz bu mirasa layık olabilmenin yolu ise daha iyisini, daha güzelini, daha estetiğini, daha görkemlisini yapmaktan geçiyor" dedi.

"ÜZERİNDE EN ÇOK DURMAMIZ GEREKEN HUSUSLARIN KÜLTÜR, EĞİTİM VE AİLE OLDUĞUNA İNANIYORUM""Toplumların asıl zenginliği medeniyete yaptıkları katkıyla ölçülür" diyen Erdoğan, "Adı sanı unutulmuş nice toplum geride bıraktığı eserleriyle hala kendini yaşatabiliyor. Mimarımızın, yazarımızın, müzisyenimizin, ressamımızın, tiyatrocumuzun başarısına göre dünyada yer edinebilir, ses getirebiliriz. Bu bakımdan bir dönem yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen hamdolsun başımız dik, yüzümüzü ak edecek bir birikime sahibiz. Bize düşen görev, resim alanındaki örneklerinin bir kısmını burada gördüğümüz bu birikimi daha ileriye taşıyacak kültür, sanat, medeniyet iklimini oluşturmaktır. Bunun için iktidarlarımız döneminde en çok hayıflandığım hususlardan birinin, kültür alanında arzu ettiğimiz gelişmeyi gösterememek olduğunu söylüyorum. Dünyada siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden biçimlendiği bir döneme girerken üzerinde en çok durmamız gereken hususların kültür, eğitim ve aile olduğuna inanıyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bağımsız Kenya devletinin ilk başkanı Kenyatta'nın misyonerler Afrika'ya geldiğinde bizim topraklarımız, onların İncil'i vardı. Gözlerimizi kapatıp dua edelim dediler, gözlerimizi tekrar açtığımızda bizim elimizde İncil, onların elinde topraklarımız vardı" dediğini belirterek, "Açık konuşmak gerekirse kültür ve sanatın, ülkelerin işgalinde, toplumların ele geçirilmesinde görünmeyen ordular olarak kullanılır. Şayet güçlü ve yaşayan bir medeniyet zenginliğine sahip değilseniz, kendinizi bir anda Kenyata'nın sözünü etiği konumda bulmanız kaçınılmazdır" ifadesini kullandı.

"MAYASI SAĞLAM BİR MİLLET OLDUĞUMUZ İÇİN HER ŞEYE RAĞMEN AYAKTA KALMAYI BAŞARDIK"Erdoğan, "Türkiye'nin maruz kaldığı fiziki saldırıların daha beterini medeniyetine yönelik olarak yaşıyor. Osmanlı döneminden başlayan ve Cumhuriyet devrinde hızlanarak süren bu sürecin sancılarını merhum Mehmet Akif başta olmak üzere pek çok fikir adamlarımızın eserlerinde en çarpıcı hali ile görebiliyoruz. Tarihi ve kültürü ile bağı koparılmak için içeriden ve dışardan bu derece uğraşılmış başka millet var mıdır bilmiyorum. Bu süreçte aldığımız yaralar elbette oldu ama hamdolsun mayası sağlam bir millet olduğumuz için her şeye rağmen ayakta kalmayı başardık" diye konuştu.

YERLİ İÇERİK ÜRETİMİ Erdoğan, "Şimdi önümüzde yeni bir dönemin başlıyor. Bu devrin adı 'dijital çağ'. Sanayi devrimlerinin ham maddeleri altın, petrol, demir gibi ürünlerdir. Dijital çağın ham maddesi ise veridir. Veriyi elinde tutanlar, demokrasiyi de hukuku da her türlü hak ve özgürlüğü de hiçe sayarak kendi dijital dikdatörlüğünü kurabiliyorlar. Siber dünyanın Amerika'nın kuruluş devrindeki vahşi batıyı hatırlatan kurallarıyla insanlığı tehdit eder hale gelmesi, tesadüf değil bilinçli bir tercihtir. Geride işin kontrolünü elinde tutanlar, bu kaosu diledikleri gibi yönlendirebilme, siyasi, sosyal, ekonomik sonuçlara tahvil etme imkanına sahiptir. Bu, hiçbirimizin görmezden gelemeyeceği kadar büyük bir tehdittir. Çünkü artık ülkelerin egemenlik hakları, fiziki sınırlarından ziyade, dijital dünyada saldırı altında bulunuyor. Biz ülkemizin karşı karşıya kaldığı kimi dayatmaları 'dijital faşizm' olarak tanımladığımızda birileri bundan rahatsız olmuştu. Son günlerde yaşananlar bu faşizmin cüretkarlığının nerelere kadar uzanabileceğini göstermiştir. Bunun için yeni dönemde karada ve havada yürüttüğümüz vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi dijital dünyada da siber vatanı içine alacak şekilde genişleteceğiz. Siber vatana sahip çıkmanın bir tarafında teknik altyapı varsa diğer tarafındaysa içerik üretiminde. Eğer biz kendi vatandaşlarımızdan başlayan siber dünyadaki her bireye hitap edecek, onları kendi mecralarımıza çekecek içerik üretemezsek bu savunma hattını korumakta başarılı olamayız. Müziğinden resmine, sinema ve dizisinden grafiğine kadar tüm dalları ile sanat, bu içerik üretiminin en kritik bölümüdür" şeklinde konuştu.

"KÜLTÜR VE SANATTA ETKİLEŞİM ELBETTE OLACAKTIR" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelecek dönemde siber vatana, hem teknik altyapısını güçlendirerek hem de ilhamını kendi medeniyetimizden aldığımız içerik üretimini artırarak sahip çıkmakta kararlıyız. Türkiye olarak elimizdeki medeniyet birikimini, sahip olduğumuz kültür ve sanat potansiyelini harekete geçirme konusunda acele etmemiz gerekiyor. Küresel düzendeki değişimde ülkeyi hak ettiği yere getirmek için özellikle bu meseleyi çözmemiz gerekiyor. Medeniyetler bir anda yükselişe geçip bir anda yıkılmaz. Sanatın, kültürün, ilmin gelişmesi, bir iklim meselesidir. Kültür ve sanatta etkileşim elbette olacaktır. Ama biz uzunca bir dönem tek taraflı dayatmaya maruz kaldık. Sadece kopya çekerek sadece taklit ederek, sadece öykünerek özgün eserler ortaya konamayacağı gerçeği nihayet kabul edilmeye başlandı. Bugün kendi tarihimizi, kendi kültürümüzü konu edinen dizilerimiz dünyanın dört bir yanında ilgi ile takip ediliyorsa doğru yolda ilerliyoruz demektir. Geleneksel sanatlarımız, yeni nesiller arasında giderek daha çok benimseniyorsa umut kapıları açık demektir. Medeniyet mirasımızı ayağa kaldıracak çalışmalar giderek yoğunlaşıyor, burada olduğu gibi hasılaları ortaya çıkmaya başlıyorsa önümüz aydınlık demektir. Burada önemli olan şey önce kendi evlatlarımız, ardından da tüm dünyadaki yaşıtlarının gönlünü, ruhunu, dimağını doyuracak kalitede işler ortaya koyabilmek. Kendi ruh ve fikir dünyalarındaki eziklik duygusunu geçmişlerini kötüleyerek örtme gayretinde olanlara rağmen inşallah bunu başaracağız. İşte bütün bugün gezip göreceğiniz şu eserler Topkapı Sarayı'nın depolarından çıkarılmış olan eserlerdir. İşte bu eserlere hamdolsun sahip çıkmanın bahtiyarlığı, mutluluğu içerisindeyiz. Daha niceleri var. Açılışını yaptığımız resim sergisinin bu bakımdan hepimize moral ve ilham vereceğine inanıyorum. Bir kez daha serginin düzenlenmesinde emeği geçenleri özellikle Topkapı Sarayı'nın depolarından bu eserlere sahip çıkarak bütün bakımlarını yaptırarak bugün önümüze getiren kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE SİBER VATANIMIZA DAHA ÇOK SAHİP ÇIKMAKTA KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BiP hesabından da konuşmasında değindiği önemli bir noktayı yerli ve milli uygulama BiP üzerinden tekrar paylaşmak istediğini ifade ederek, "Vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi dijital dünyada siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz. Önümüzdeki dönemde siber vatanımıza daha çok sahip çıkmakta kararlıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı