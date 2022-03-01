Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli motosikletçileri kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli motosikletçileri kabul etti

AA, Halil İbrahim Avşar - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli motosikletçileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü'yü kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü'yü kabul etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre milli motosikletçiler ile TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Erdoğan'ı İstanbul'da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporculara başarılar dilerken, Kenan Sofuoğlu'nun küçük oğlu Zayn Sofuoğlu da ufak bir gösteri yaptı.

Ziyarette ayrıca Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de yer aldı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Milli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title