Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT binasına giriş yapması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep...

06.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:13

Cumhurbaşkanı 'ın MİT binasına giriş yapması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi

Salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış...
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