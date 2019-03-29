Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli İradenin Karşısında Mum Gibi Olacaklar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden Türkiye'nin bağımsızlığına kastedenler 31 Mart sonrasında ya daha pervasızlaşacaklar ya da milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar, Cumhur İttifakı karşısında mum gibi olacaklar. 31 Mart akşamında ya Kandil'deki terör ağalarını sevindireceğiz ya da Türkiye'ye umut bağlayan mazlum ve mağdurları sevindireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "3-5 oy uğruna bölücülerle kirli kanlı pazarlıklar yapma zilletine düşmedik. İstiklal Marşımızı okumaktan dahi hicap duyan vatansızları bırakın belediye başkan adayı göstermeyi kapımıza dahi yaklaştırmadık. İşte CHP'nin adalar Belediye Başkan adayı biliyorsunuz Bay Kemal istiklal Marşını okuyor arkadaşlarıyla o da yan tarafta İstiklal Marşı'nı okumuyor. Buradan Adalara sesleniyorum. Siz İstiklal Marşımızı dahi okumayan bu adamları mı belediye başkanı seçeceksiniz. Sizlere pırlanta gibi bir bayan kardeşimi aday olarak Adalara biz sunduk. Sizin hizmetkarınız olacak böyle bir hanımefendi Adalara dört dörtlük layık. Batılılara şirin gözükmek bir kaç kendini bilmezden aferin almak için yurt dışı seyahatlerini Türkiye'yi şikayet furyasına dönüştürmedim. Ama Bay Kemal Almanya'da maalesef terör örgütünün paçavrasını federal Parlamento'da çıkıp gösteren bir terör örgütü destekçisiyle yan yana resim çektirmiş. Kimin ne dediğine değil daima milletimizin bize ne söylediğine nasıl bir istikamet çizdiğine baktık" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Her ne kadar muhalefet önemsizleştirmek istese de bu seçimler milletimizin istiklali ve ülkemizin istikbali için son derece kritiktir. Biz belediye seçimi yapıyoruz ya yerel seçim yapıyoruz yerel seçimin ekonomiyle bir alakası var mı? Ekonomiyi belirleyecek olan biziz. Şuan devletimizin başında bu kardeşiniz var benimle birlikte kabinem var. Belediye Başkanları kendi bütçelerini idare etsin yeter. Sarıyer'deki malum belediye başkanı ve ekibi şu geçtiğimiz 5 senede Sarıyer'e ne verdi. ben de Sarıyer'de oturuyorum. Sizlere kabadayılık yapan değil hizmetkar olacak bir aday sizlere belirledik."

Kur oyunlarıyla Türkiye'nin bağımsızlığına kastedenlerin 31 Mart sonrasında milli irada karşısında mum gibi olacağını söyleyen Erdoğan, "Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden Türkiye'nin bağımsızlığına kastedenler 31 Mart sonrasında ya daha pervasızlaşacaklar ya da milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar, Cumhur İttifakı karşısında mum gibi olacaklar. Türkiye'nin güçlenmesini hazmedemeyenler, 31 Mart sonrasında ya daha da azgınlaşacaklar ya da kendilerine çeki düzen verecekler. 31 Mart akşamında ya Kandil'deki terör ağalarını sevindireceğiz ya da Türkiye'ye umut bağlayan mazlum ve mağdurları sevindireceğiz. 31 Mart akşamında ya Pensilvanya'daki şarlatanı umutlandıracağız ya da 15 Temmuz kahramanlarının umutlarını şad edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA