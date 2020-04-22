Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli futbolcularla video konferansla görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli futbolcularla video konferansla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli futbolcularla video konferansla görüştü.

22.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli futbolcularla video konferansla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli futbolcularla video konferansla görüştü. Erdoğan, "Salgın hastalık sebebiyle şampiyonanın ertelenmesini daha iyi hazırlık için fırsata dönüştürmeliyiz. Bugünkü A Milli Takım kadromuzun ülkemize uzun zamandır hasret kaldığı başarılar tattıracak güçlü bir ekip olduğuna yürekten inanıyorum" dedi.

Çalışmalarını Tarabya'daki Huber Köşkü'ne sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmeye Gençlik ve Haberleri, Spor Haber'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular video konferans ile katıldı.

Milli futbolculara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl Avrupa futbol şampiyonasında sizlerden büyük başarılar bekliyoruz. Şenol hocamızla birlikte bu şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlandığınızı biliyordum. Salgın hastalık sebebiyle şampiyonanın ertelenmesini daha iyi hazırlık için fırsata dönüştürmeliyiz. Bugünkü A Milli Takım kadromuzun ülkemize uzun zamandır hasret kaldığı başarılar tattıracak güçlü bir ekip olduğuna yürekten inanıyorum. Karşımda teknik yetenek yanından 83 milyonluk bir milleti temsil ediyor olmanın sorumluluğu ve şevki ile teçhiz edilmiş bir kadro görüyorum. Gençlerimizde bu azmi, bu kararlılığı, bu heyecanı görüyorum. İnşallah bu kadro uluslararası alanda başarıları ile tarihe geçecektir. Sizlerden futbol aşkı ile yürekleri coşan milyonlarca vatandaşımıza, kendi milli takımlarının zaferinin sevincini de yaşatmanızı bekliyoruz. Ülkemizi temsil ederken ortaya koyacağınız emek ve gayret için şimdiden herbirinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgınının dünyanın her yerinde hayatın birçok alanında ciddi etkiler bıraktığını vurgulayan Erdoğan, "Milyarlarca insan uzun bir dönemin ürünü alışkanlıklarını, hayatına bakışını değiştirmek zorunda kaldı. Yeni dönemde hem beden sağlığı, hem ruh dinginliği için insanların spora daha çok sarılacaklarını düşünüyoruz. Hayatın her alanında yeni bir dönem açılırken spora ve özellikle futbola çok önemli görevler düşecektir. Ekonomik boyutunun asli işlevinin önüne geçtiği sporun yeni dönemde asıl mahiyetine tekrar kavuşmasını diliyoruz. Bunun yolu da profesyonel sporcularımızın amatör ruhu ve disiplini hiçbir zaman kaybetmemelerinden geçiyor. Spora herhangi bir meslek değil gönüllü olarak seçilmiş bir hayat biçimi olarak bakabildiğimiz ölçüde bunu başarabiliriz. En popüler spor dalı temsilcileri olan futbolcularımızın bu konuda öncülük etmesi gerekiyor. Bunu en çok da A Milli Takımda ülkemizi temsil etme şerefine erişmiş sizlerden bekliyoruz. Esasen Türkiye'nin sporda büyük başarılar elde etmesi için şartlar hiç olmadığı kadar uygundur. Ülkemizin spor altyapısı ve sporcu yetiştirme kapasitesi geçmişle mukayese edilemeyecek düzeye gelmiştir. Bugün hangi uluslararası şampiyonaya ev sahibi görevi Türkiye'ye devdi edilirse edilsin buna uygun alt yapımız vardır. Tarihimizde ilk defa ilk ve orta öğretim düzeyinden itibaren yetenek taramaları ile gençlerimizi doğru spor branşlarına yönlendirecek bir sistem kurulmuştur. Yurt dışı ile olan sıkı bağlarımız sayesinde her ülkedeki gelişmeleri yakından takip etme imkanına sahibiz. Gençlerimizin spora olan ilgisi ve ailelerin verdiği destek en yüksek seviyededir. Madem her şey hazır öyleyse gelin hep birlikte bu güzel iklimi büyük zaferlerle, başarılarla, kupalarla taçlandıralım. Mili futbolcularımız da bu yeni dönemin lokomotifliğini üstlensinler. Özellikle yaş itibariyle genç dinamik bir milli takıma sahibiz. Allah yüreğinize ferahlık, vücudunuza güç kuvvet, tekniğinize mükemmellik versin" şeklinde konuştu.

Konuşmasında vatandaşlara çağrıda bulunan Erdoğan, "Salgın hastalık sebebiyle sokaklardaki insan hareketliliğini en aza indirmeye çalışıyoruz. Ancak bu insanlarımızın vücutlarının tamamen hareketsiz kalması anlamına gelmiyor. Evde kalarak da vücudu çalıştırmak mümkündür. Bunun için tüm vatandaşlarımızı evde kal hareketsiz kalma kampanyamıza katılmaya davet ediyorum" dedi.

Toplantıda konuşan Milli Takım kaptanı Emre Bölezoğlu ise "Sağlık bakanlığımızdaki bütün çalışanlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. bizler beraber olduğumuz sürece bizi kimse yenemedi. Umuyoruz bu süreç en yakın sürede biter inşallah. Herkes huzurlu sabahlara uyanır ülkemizde" şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise bütün dünyanın bir sınavdan geçtiğini vurgulayarak, "Biz de Türk milleti olarak bu sınavdan en az zararla geçtiğimizi görüyoruz. Allah tekrar yardımcımız olsun, en kısa sürede bu sıkıntılı günlerden geçmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Hepimiz bir imtihan yaşıyoruz. Birlik beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemlerdeyiz. Tabii ki öncelik sağlık. Birbirimizi anlamaya sevmeye yardım etmeye ihtiyacımız var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansa bağlanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya sakatlık durumunu da sordu. Genç futbolcu ise, "Bu korona virüs biraz bir tık da olsa yaradı aslında. Şu an çok daha iyiyim, tedavim devam ediyor Trabzondayım" diye yanıt verdi.

Milli takımın golcülerinden Cenk Tosun ise sakatlığı ile ilgili bilgilere vererek, "Şu an tesisteyim. Rehebilitasyon dönemi geçiriyorum. 6 hafta olduğu ameliyattan sonra. Bu süreç bana da biraz yaramış oldu" dedi. Tosun, İngiltere'de sokağa çıktığında Türkiye'nin İngiltere'ye gönderdiği sağlık yardımlarının konuşulması nedeniyle büyük gurur duyduğunu da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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