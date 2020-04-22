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A Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

22.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 13.00'de milli futbolcularla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular video konferansta hazır bulundu. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

VE GÖRÜNTÜ BEKLENİYOR

 


Kaynak: DHA

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